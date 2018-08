Ich will nicht, dass du glaubst, ich wäre schadenfroh. Das ist wirklich nicht mein Fall. In den letzten Jahren war ich fasziniert von der Blockchain-Technologie, aber ein wenig skeptisch gegenüber ihren Inkarnationen in Coins und Token. Wir wissen alle, dass es bei den Kryptos seit Anfang des Jahres nicht gut läuft. Bitcoin handelt heute (es ist der 23. August, während ich das hier schreibe) bei etwa 6.500 US-Dollar, deutlich weniger als der Höhepunkt von 19.500 US-Dollar. Noch schlechter hat sich der Markt insgesamt entwickelt, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung des Coin-/Token-Universums - laut CoinMarketCap - um fast 75 % gesunken ist. Wahnsinn! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...