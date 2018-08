Tagesgewinner war am Freitag voxeljet mit 21,10% auf 4,19 (817% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 26,97%) vor Tele Columbus mit 15,05% auf 2,91 (516% Vol.; 1W 12,60%) und CTS Eventim mit 7,38% auf 39,00 (392% Vol.; 1W 2,31%). Die Tagesverlierer: FE Ltd mit -21,43% auf 0,01 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -8,33%), Sberbank mit -7,01% auf 9,02 (348% Vol.; 1W -10,07%), Dropbox mit -4,62% auf 27,03 (389% Vol.; 1W -1,74%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (25027,16 Mio.), BP Plc (22771,47) und HSBC Holdings (17976,09). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Samsung Electronics (1635%), voxeljet (817%) und Tele Columbus (516%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard...

