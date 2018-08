Tolu saß in der Türkei mehr als sieben Monate lang im Gefängnis. Am Nachmittag soll die Journalistin nun in Stuttgart landen.

Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltene deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu (33) ist auf dem Weg nach Deutschland. Am späten Vormittag twitterte sie von einem türkischen Flughafen aus: "Nach 17 Monaten geht es zurück nach Hause."

Ein Foto zeigte sie mit ihrem Sohn (3) und einem kleinen Rollkoffer auf dem Weg durch ein Terminal. Auf die Frage, ob sie im Flugzeug sitze, schickte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...