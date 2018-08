Den Ruhestand zu genießen ist ein Ziel der meisten, wenn nicht aller Investoren. Obwohl der Kauf von Aktien im FTSE 100 oder S&P 500 deine Chancen auf hohe Ersparnisse für deine Altersvorsorge verbessern könnten, wird die Konzentration auf die besten Unternehmen in einem Index wahrscheinlich die Chancen noch mehr zu deinen Gunsten verschieben. Hier sind drei Wege, wie du bessere Investitionen an der Börse findest, um deine Chancen auf einen Ruhestand in Saus und Braus zu erhöhen. Branchenfokus Für jeden Investor ist es schwierig, ein Experte in allen Bereichen zu sein. Dafür unterscheiden sich die wesentlichen Triebkräfte der Bergbauindustrie zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...