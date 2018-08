Nordkorea schürt die Angst vor einem Überfall auf die Hauptstadt Pjöngjang. Das verbale Säbelrasseln mit den USA verstärkt sich wieder.

Nach der plötzlichen Absage der Nordkorea-Reise von US-Außenminister Mike Pompeo kommen aus dem kommunistischen Land schwere Vorwürfe. Die staatlich kontrollierte Zeitung "Rodong Sinmun" warf der amerikanischen Regierung ein "doppeltes Spiel" vor.

Während diese sich vordergründig um Dialog bemühe, engagiere sie sich zugleich in geheimen Militärübungen. So bereiteten sich in Japan stationierte US-Spezialeinheiten auf einen Überfall auf die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang vor. Das Blatt sprach von Plänen für ein "Verbrechen" und berief sich auf ein südkoreanisches ...

