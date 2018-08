Mit 1,5 Prozent Wochenplus konnte der DAX in dieser Woche wieder etwas aufholen. Im Gesamtbild ist dies jedoch noch immer mit Vorsicht zu betrachten, denn von der Rekordjagd an der Wall Street sind wir weit entfernt. Wie sich dies im Chartbild darstellt, erörtere ich in dieser Chartanalyse für die Kalenderwoche 35. DAX mit Minischritten aufwärts Immerhin vier Gewinntage verzeichnete der DAX in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...