Die Regierungskoalition strebt einen lockereren Kündigungsschutz für gut verdienende Banker an. Unklar ist, wann die Gesetzesänderung kommt.

Die im Koalitionsvertrag von Union und SPD angestrebten Lockerungen beim Kündigungsschutz für Topverdiener in Banken lassen auf sich warten. Es gebe zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreteren Pläne mitzuteilen als das, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, erklärte das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage. "Die konkreten Ausarbeitungen hierzu bleiben abzuwarten."

Um Londoner Banken einen Umzug nach Deutschland und insbesondere an den Finanzplatz Frankfurt schmackhafter zu machen, hatten CDU, CSU und SPD festgeschrieben, sich für "attraktive Rahmenbedingungen am Finanzplatz Deutschland" einzusetzen. Der britische EU-Austritt (Brexit) zwingt Banken am Finanzplatz London, sich umzuorientieren.

Die Regierungspartner streben an, sogenannte Risikoträger "im Kündigungsschutzgesetz leitenden Angestellten gleichzustellen". Als Risikoträger gelten zum Beispiel Geschäftsleiter, Bereichsleiter, Leiter Recht und Finanzen oder Angestellte mit hohem Handelsvolumen. Von solchen Mitarbeitern sollen sich Banken dann auch ohne Vorliegen von Kündigungsgründen gegen Zahlung einer Abfindung trennen dürfen.

