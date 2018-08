Panasonic hat 2017 die Umsatz- und Gewinnerwartung übertroffen. Entscheidenden Anteil an dem Umsatzplus von 8,7% hatte der Automobilbereich mit einem Plus von 16%. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte in diesem Segment aufgrund der Anlaufkosten für das Model 3 von Tesla nicht gesteigert werden. Die anderen Geschäftsbereiche legten sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT zu. Unterm Strich erhöhte sich der Gewinn um 58,1%. Panasonic hat sich in eine starke Abhängigkeit von Tesla begeben. Bislang ... (Volker Gelfarth)

