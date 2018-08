Isra Vision hat für das 1. Halbjahr starke Zahlen vorgelegt. Der erfolgreiche Wachstumskurs konnte problemlos fortgesetzt werden. Der Umsatz stieg um 9,8% auf rund 64,7 Mio €. Dabei ist der Konzern nochmals profitabler geworden. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 14,5% auf 2,05 € pro Aktie. Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Zudem zieht die Nachfrage aus Asien stetig an. Und selbst in Amerika ist die Investitionsbereitschaft ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...