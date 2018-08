DULLES, Va., Aug. 27, 2018und SITA gaben heute bekannt, dass der Erstkunde Air Canada seine erste NDC-Produktionstransaktionabgewickelt hat - eine Plattform, die die Einführung des NDC-Standards der International Air Transport Association (IATA) vereinfacht.



NDC ist ein neuer Standard, der es der Reisebranche ermöglichen soll, die Art und Weise, wie Dienstleistungen an Unternehmen sowie an Urlaubs- und Geschäftsreisende wiederverkauft werden, zu verändern. Es bietet eine größere Produktdifferenzierung, eine schnellere Markteinführungszeit, Zugriff auf vollständige und reichhaltige Inhalte und bietet ein transparenteres Shopping-Erlebnis.

NDC Exchange ist eine Community-Plattform, die die Echtzeit-Konnektivität zwischen Fluggesellschaften und Verkäufern (GDSs, Reisebüros, Aggregatoren, Online-Reisebüros, CBTs und TMCs) erleichtert, damit sie Nachrichten einfach und kostengünstig austauschen können. NDC Exchange unterstützt Einkaufs-, Buchungs- und Service-Workflows und ermöglicht das Cross-Selling von Zusatzdienstleistungen zwischen Fluggesellschaften sowie zwischen Fluggesellschaften und Verkäufern. Es normalisiert Nachrichten unabhängig von Version oder Format und schafft so Interoperabilität im gesamten Distributions-Ökosystem. Reiseverkäufer können über NDC Exchange auf mehrere Fluggesellschaften zugreifen und so die Kosten für die Implementierung senken.

"Es wurde uns sehr schnell klar, dass NDC Exchange die perfekte Lösung für Air Canada ist", sagte Keith Wallis, Director of Global Product Distribution bei Air Canada. "Es wurde von Industriepartnern entwickelt, die wir kennen und denen wir vertrauen, und es ermöglicht uns, mit mehreren Verkäufern über eine Verbindung zu arbeiten. NDC Exchange ermöglicht es Air Canada, innovativ zu sein und ihre Angebote schnell auf den Markt zu bringen."

Air Canada konnte mit NDC Exchange gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Verkäufern herstellen, darunter Verteil Technologies, Innfinity Software Systems, Zeno by Serko und Atriis Technologies. Dies zeigt unter realen Bedingungen die Einfachheit und Skalierbarkeit von NDC Exchange.

"Unseren Kunden zu ermöglichen, ihre Produkte schneller auf eine für sie optimale Weise auf den Markt zu bringen, ist unser Hauptmotiv", sagte Graham Wareham, Director of Products & Solutions bei ATPCO. "Mit der wachsenden Zugkraft von NDC in der Branche wird ATPCO die Lösungen anbieten, die kosteneffizient sind und es unseren Kunden ermöglichen, neue Distributionskanäle effektiv in ihr Geschäftsmodell einzubinden."

René Fourel, VP Messaging and Data Services bei SITA, sagte: "In der heutigen digitalen Welt sind Verbraucher an eine direktere und flexiblere Einzelhandelserfahrung gewöhnt, und das sollte bei Reisen nicht anders sein. Über NDC Exchange können Fluggesellschaften wie Air Canada ihren Vertriebspartnern näher kommen, indem sie ihre NDC-Konnektivität auf kostengünstige Weise vereinfachen und skalieren."

NDC Exchange erfreut sich eines großen Interesses in der Branche. Hervorzuheben seien hier die Early-Joiner Airlines Reporting Corporation, das leistungsstarke Content-Funktionen zur Steigerung der Absatzförderung bereitstellt. NDC Exchange hat eine NDC-Level-3-Zertifizierung erhalten, die höchste angebotene Zertifizierungsstufe der IATA.

Über ATPCO

ATPCO ist einzigartig im Zentrum des Distributions-Ökosystems der Fluggesellschaften positioniert und ermöglicht so ein nahtloses Management der Flugpreisdaten, wodurch unsere gesamte Branche effizienter arbeiten kann. Wir halten mehr als 189,6 Millionen Tarife für 439 Fluggesellschaften in 160 Ländern und verwalten durchschnittlich 5,3 Millionen tägliche Tarifänderungen. Da sich ATPCO im Besitz von Fluggesellschaften befindet, sind wir ein neutraler und vertrauenswürdiger Partner für unsere Fluggesellschaften mit Reisebüros, Suchmaschinen, globalen Vertriebssystemen, Regierungen und vielen anderen Branchenpartnern. Jeden Tag verlassen sich diese Organisationen auf unsere Vordenkerrolle sowie unser Technologie- und Datenportfolio, um Millionen von Reisenden dabei zu unterstützen, dorthin zu gelangen, wo sie hinwollen. Erfahren Sie mehr über uns unter atpco.net.

Über SITA

SITA ist der Anbieter von Kommunikations- und IT-Lösungen, der den Flugverkehr durch Technologie für Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugzeuge transformiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst alles - von verwalteten globalen Kommunikations- und Infrastrukturdiensten bis hin zu Lösungen in den Bereichen eAircraft, Passagiermanagement, Gepäck, Selbstbedienung, Flughafen und Grenzverwaltung. SITA ist zu 100 % im Besitz von mehr als 400 Mitgliedern der Luftverkehrsbranche, hat ein einzigartiges Verständnis für die Erfordernisse der Branche und legt großen Wert auf technologische Innovationen.

Fast jede Fluggesellschaft und jeder Flughafen der Welt hat geschäftlichen Kontakt mit der SITA und ihre Grenzverwaltungslösungen werden von mehr als 30 Staaten genutzt. Mit ihrer Präsenz an mehr als 1.000 Flughäfen auf der ganzen Welt und einem Kundendienstteam von mehr als 2.000 Mitarbeitern bietet SITA unübertroffenen Service für mehr als 2.800 Kunden in mehr als 200 Ländern.

2017 hatte SITA einen konsolidierten Umsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar. Zu den Tochtergesellschaften und Joint Ventures von SITA gehören SITAONAIR , CHAMP Cargosystems und Aviareto . Weitere Informationen finden Sie unter www.sita.aero

