Düsseldorf (ots) - Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, hat den SPD-Rentenvorstoß von Finanzminister Olaf Scholz schroff zurückgewiesen. "Die neuen Ideen von Scholz sind eine Verzweiflungstat, weil seine Vorschläge selbst bei drastischen Mehrbelastungen nicht finanzierbar sind", sagte Lindner der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). "Wer einen Rentenwahlkampf ankündigt, der wird daher einen Steuererhöhungswahlkampf führen", so der FDP-Chef. Die arbeitende Mitte habe in der großen Koalition keinen Anwalt mehr. CDU, CSU und SPD hätten bereits "Milliarden verpulvert, ohne sich zielgerichtet dem Problem der Altersarmut zu widmen", sagte Lindner. "Es fehlt der Mut, den Menschen die Fakten zu nennen und das System konsequent für die Enkel tragbar zu machen."



