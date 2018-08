Das von AMI und RLV organisierte Möhrenforum wird am 17. und 18. Januar 2019 im Niedersachsenhof in Verden an der Aller stattfinden. Die Veranstaltung beginnt traditionell um 12 Uhr mit einem Imbiss, an den sich der erste Vortragsblock anschließen wird. Bildquelle: Shutterstock.com Wie in den Vorjahren ist das Programm durch einen bunten Themenmix geprägt: Es wird um...

Den vollständigen Artikel lesen ...