Vom 3. bis zum 29. September 2018 läuft deutschlandweit in allen rund 3.200 Lidl-Filialen die Stikeez-Sammelaktion "Der Spaß beginnt! Obst vs. Gemüse". In diesem Zeitraum erhalten Lidl-Kunden an der Kasse je einen von dreizehn verschiedenen Obst- oder elf unterschiedlichen Gemüse-Stikeez pro 15 Euro Einkaufswert. "Der Spaß beginnt!":...

Den vollständigen Artikel lesen ...