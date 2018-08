Verdi-Chef Frank Bsirske hat dazu aufgerufen, der AfD politisch stärker entgegenzutreten. "Die AfD versucht, einen regelrechten Kulturkampf anzuzetteln: Gegen das Erbe der 68er, gegen Liberalität, gegen eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Nationalgeschichte", sagte Bsirske dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagsausgaben).

"Die AfD will dieses Land zurück in die Fünfzigerjahre führen. Das darf man nicht kampflos hinnehmen." Bsirske beklagte, dass es eine gefährliche Tendenz gebe, dass Rechtsparteien das soziale Terrain zu besetzen versuchten, welches historisch die Domäne der Arbeiterbewegung gewesen sei. "Wir führen die inhaltliche Auseinandersetzung", so der Verdi-Vorsitzende.

"Es gilt, in der Bevölkerung verbreitete Ängste ernst zu nehmen. Viele sorgen sich um ihre Rente, um die Pflege und darum, ob sie sich im Alter ihre Wohnung noch bezahlen können." Hier die richtigen Antworten zu geben und Taten folgen zu lassen, sei "aktive Bekämpfung der AfD".