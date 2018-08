"Die Welt" zum Koalitionsstreit über Renten:

"Die Koalition streitet über die Forderung der SPD, das derzeitige Rentenniveau für die kommenden 22 Jahre zu stabilisieren. Man darf dankbar sein, dass in der ansonsten weitgehend durchsozialdemokratisierten Union eine wirtschaftspolitische Restvernunft diese Idee ablehnt. Denn die Rente garantieren zu wollen angesichts einer zunehmend den Kopfstand übenden Bevölkerungspyramide, ist schlicht unmöglich. Scholz sollte nichts versprechen, was Politik nicht liefern kann. Die Rente lässt sich nur durch höhere Rentenbeiträge in Form längerer Lebensarbeitszeiten stabilisieren. Daneben müssen die Steuern runter, damit in Deutschland ein neuer marktwirtschaftlicher Gründergeist für neue Arbeitsplätze und besser gefüllte Sozialkassen sorgt."/DP/jha

