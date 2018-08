Das höchste Gericht der Vereinten Nationen verhandelt am Montag (10.00 Uhr) in Den Haag über eine Klage des Irans gegen die von den USA im Atomstreit mit Teheran verhängten Sanktionen. Die Wirtschaftssanktionen seien ein Verstoß gegen ein Freundschaftsabkommen, das die USA im August 1955 mit der Regierung des Schahs von Persien abgeschlossen hatten, argumentiert der Iran. Bei einer mündlichen Verhandlung vor dem Internationalen Gerichtshof werden am Montag Anwälte des Irans die Klage begründen, am Dienstag werden die USA antworten.

Das UN-Gericht soll der Klage zufolge die USA dazu verurteilen, die Sanktionen sofort zu beenden und der Regierung in Teheran einen Schadenersatz zuzusprechen.

US-Präsident Donald Trump hatte das im Juli 2015 zwischen dem Iran und den vier ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates sowie Deutschland vereinbarte Atomabkommen einseitig gekündigt.

In dem Abkommen verzichtete der Iran auf den Ausbau seiner kerntechnischen Fähigkeiten im Gegenzug zur Aufhebung westlicher Wirtschaftssanktionen. Ein erster Teil der erneuten US-Sanktionen war am 6. August in Kraft getreten. Weitere Sanktionen vor allem gegen den Finanz- und Energiesektor des Irans, sollen am 4. November wirksam werden./eb/DP/jha

AXC0013 2018-08-27/05:49