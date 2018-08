Die Deutschen sind zu einer Nation von Goldkäufern geworden, daran ändert auch der jüngste Preissturz nichts. Ein Psychogramm von Menschen, die Kilobarren und Krügerrand in Tresore packen oder gleich im Garten vergraben.

In der Berliner Fasanenstraße gäbe es wahrlich schönere Möglichkeiten, viel Geld anzulegen. Prächtige weiße Gründerzeitbauten beheimaten Kunstgalerien, die Auktionshäuser Grisebach und Ketterer unterhalten hier Niederlassungen. In den Auslagen der Juweliere Goldberg und Breede ist zu bestaunen, wie viele Diamanten an einem Collier Platz finden.

Die meisten Besucher zieht es trotz solcher Alternativen dennoch zur schlichtesten Adresse der Nachbarschaft, in Haus Nummer 70. Draußen stapeln sich Prospekte, von innen öffnet ein schrankfüllender Kerl, sobald ein Gast die Türklinke betätigt. Zur Beratung bittet Degussa Goldhandel in eine enge Zelle, ohne Stuhl und Tageslicht, dafür mit gläserner Schalterzeile. Ob die Zeit jetzt gut sei, Gold zu kaufen? "Das müssen Sie selbst wissen, ich kann Ihnen keinen Rat dazu geben", antwortet die höfliche Dame hinter der Glaswand. Und ergänzt, ein kleines bisschen abschätzig: "Aber unsere Kunden achten für gewöhnlich ohnehin nicht auf den aktuellen Preis. Sie denken langfristig."

Der Goldboom in Deutschland ist einer der rätselhafteren Aspekte der Anlegerwelt. Die Wirtschaft wächst rekordverdächtig, der Dax erreicht Rekorde, doch die Deutschen kaufen paradoxerweise Gold - als hätten sie die Hyperinflation der Weimarer Zeit noch selbst miterlebt. Der Goldpreis fällt seit Monaten, allein seit Mitte Mai um fünf Prozent. Doch die Deutschen kaufen Gold.

Lag das jährliche Handelsvolumen von Barren und Münzen in Deutschland noch 2007 bei 36 Tonnen, hat es sich inzwischen bei deutlich mehr als 100 Tonnen eingependelt. Inzwischen besitzen die deutschen Privathaushalte mit schätzungsweise 8900 Tonnen mehr Gold als die US-Notenbank Fed. In einer Umfrage der Steinbeis-Hochschule Berlin gaben 93 Prozent der Goldanleger an, mit ihrer Anlage zufrieden zu sein - der höchste je gemessene Wert. Was sind das für Anleger, die sich so wenig für den Gang der Märkte interessieren? Und wie rational oder irrational ist ihr Verhalten wirklich?

Wer Alex Moder besuchen will, der ist auf sein Wohlwollen angewiesen. Das Grundstück des Endvierzigers in Hohen Neuendorf bei Berlin ist mit einem mannshohen Gatter verschlossen, dessen Automatik sich nur auf Moders Knopfdruck in Bewegung setzt. Dahinter wartet eine Wohnung wie ein Gefechtsstand: ein längliches Wohnzimmer mit drei Fenstern an der Längsseite, alle sind in Richtung des Tores ausgerichtet - so wie auch Alex Moders Sofa. Fenster und Türen sind selbstverständlich aus gepanzertem Glas. "Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es wenige Dinge in dieser Welt gibt, die wirklich sicher sind", sagt Moder.

Mit seiner Erfahrung meint er die Zeit beim Militär, begonnen hat diese noch zu DDR-Zeiten bei der Nationalen Volksarmee, wo er bis zum Mauerfall in einer Spezialeinheit diente, später dann Bundeswehr, unter anderem auf dem Balkan. Seine Ängste mögen aus dieser Zeit stammen, seine Vorlieben kannte er schon früher: Gold und andere Edelmetalle, alles was glänzt. "Mein erstes Idol war Dagobert Duck", sagt Moder und erinnert sich an Kindheit und Jugend im Plattenbau, wo er auf einen Silberbarren sparte, während sich seine Freunde freuten, wenn sie ihr Geld mal ausgeben konnten. Bis heute hat er das Lebensprinzip beibehalten: Wer sparsam genug lebt, ...

