Krisen, Krisen, Krisen - doch das Krisenmetall Gold profitiert nicht. Gerade darin liegt eine Chance.

Handelskrieg, Sanktionen, Schwellenländerkrise, Populismus - eigentlich hat es genug Anlässe gegeben, die in diesem Jahr für einen steigenden Goldpreis gesprochen hätten. Doch das Gegenteil ist passiert. Der Goldpreis hat seit Jahresanfang rund zehn Prozent verloren - gerechnet allerdings in Dollar. In Euro fällt das Minus mit rund vier Prozent schon geringer aus. Glücklich schätzen können sich gar Goldbesitzer in Schwellenländern, deren Währungen zuletzt unter die Räder gekommen sind. In argentinischen Peso und türkischen Lira etwa legte der Preis des Krisenmetalls in der Spitze um 50 und 75 Prozent zu. Es ist eben immer eine Frage der Perspektive. Finanzmarkt-Kommentatoren, die sagen, Gold habe seinen Status als sicherer Hafen verloren, liegen so gesehen falsch.

Nach wie vor gilt: Physisches Gold schützt das Vermögen vor Kaufkraftverlusten in der Heimatwährung und bietet seinem Besitzer eine liquide Notfallreserve außerhalb des Finanzsystems. Gold ist eine Versicherung, nicht für ein paar Monate, sondern für die nächsten Jahre, mitunter für die nächste Generation.

Aus dieser langfristigen Perspektive ist es sekundär, wo der Goldpreis gerade steht. Entscheidend ist der Wert, den es besitzt, wenn die Versicherung tatsächlich einmal gebraucht wird - wie jetzt in der Türkei und anderen Schwellenländern. Eine Versicherung muss man haben, bevor der Schadensfall eintritt. Nachher ist es zu spät. Auch eine Feuerversicherung kündigt man nicht, weil es daheim noch nie gebrannt hat. Und Absicherung kostet eben Prämie.Historisch wanderte Gold immer ab aus Regionen, in denen der Wohlstand abnimmt, dorthin, wo der Wohlstand wächst. Tatsächlich waren seit der Jahrtausendwende Asiaten, vor allem Chinesen und Inder, die großen Goldkäufer. In China und Indien, auf die zusammen die Hälfte der globalen Goldnachfrage entfällt, sorgte der wirtschaftliche Aufstieg dafür, dass Gold für viele Menschen erschwinglicher wurde als früher. In Indien stiegen die Löhne beinahe ebenso stark wie der Goldpreis, in China gar noch stärker. So gesehen ist Gold kein Krisenmetall, sondern ein Wohlstandsmetall, auf das man in Krisenzeiten zurückgreifen kann.

Umgekehrt gilt aber auch: Wenn in den wichtigen Nachfrageländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...