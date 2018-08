Wer im Urlaub am Pool über die Anlagechancen des kommenden Herbsts nachdenkt, kann sich eigentlich gleich mal Gedanken über die Tourismusbranche machen.

Man kennt diese Trends, es gibt sie schon eine gefühlte Ewigkeit - und dennoch scheinen sie an Dynamik immer weiter zuzunehmen. Da wäre etwa der Tourismus: Wegzufahren war eigentlich niemals wirklich aus der Mode, und das Reisen in andere Länder ist schon seit Längerem eine der Lieblingsbeschäftigungen unserer Landsleute. Und trotzdem profitiert diese Branche immer wieder von neuen Impulsen.

Waren es in den Fünfzigerjahren, zur Hochzeit des Wirtschaftswunders, noch die italienischen Badeorte an Riviera und Adria, die von deutschen Touristen als Ziel ihrer Sehnsüchte angepeilt wurden, sind es heute Destinationen, die um ein Vielfaches weiter entfernt liegen. Und dieses Vergnügen haben die Deutsche nicht exklusiv - im Zuge der stetig günstiger werdenden Langstreckenflüge wird die Welt für alle ihre Bewohner immer mehr zum Dorf.

Selfies als Motor

Es ist aber nicht nur die wachsende Mobilität, die als Katalysator für die Entwicklung des Tourismus dient. Wenn man so will, hat auch die Digitalisierung ihren Teil dazu beigetragen, dass die Lust am Reisen zunimmt. Zum einen haben Online-Portale die Suche nach interessanten Zielen und passenden Unterkünften sowie das Buchen kinderleicht und günstiger gemacht. Zum anderen haben das Internet und der dort zur Schau gestellte Hang zur Selbstdarstellung dazu geführt, dass man für das perfekte Selfie auch an exklusiven Orten sein will - das Selfie vor der Chinesischen Mauer bringt bei Facebook definitiv mehr "Likes" als das vom ...

