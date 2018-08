=== 09:00 DE/Außenminister Maas und kanadische Amtskollegin Freeland, Eröffnung der Botschafterkonferenz (Fortsetzung am 28. August mit dem Wirtschaftstag), Berlin *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 101,9 zuvor: 101,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,2 zuvor: 105,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,5 zuvor: 98,2 10:30 DE/Initiative neue soziale Marktwirtschaft, Vorstellung einer Prognos-Studie zum Thema "Was kosten Rentenpaket und Haltelinie", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/SPD-Generalsekretär Klingbeil, PK nach SPD- Gremiensitzungen, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Großbritannien geschlossen ===

