Der Landesgruppenchef der bayerischen CSU, Alexander Dobrindt, fällt meist mit dumpfbackigem Populismus auf. Vorm Wochenende hat er jedoch einen weisen Vorschlag ausgepackt. Er plädiert für eine umgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Diese 5,5- prozentige Sondersteuer auf Einkommen und Gewinne hat eine bewegte Geschichte. Sie wurde mehrmals zweckentfremdet.

Eingeführt wurde sie vor über 27 Jahren zur Finanzierung der Kosten des zweiten Golfkrieges. An diesen hatte sich die Bundesrepublik aus Solidarität mit den damals befreundeten Vereinigten Staaten aus Amerika finanziell zu knapp einem Fünftel beteiligt. Nach der Befreiung Kuwaits wurde das viele Geld aber rasch umgeleitete. Es sollte vor allem für die Kosten der deutschen Einheit genutzt werden, versickerte aber über die Jahre zum grössten Teil im Gesamtbudget des Bundes. Denn Letzterer hat die alleinige Verfügungsgewalt und stopft mit der Zusatzsteuer fleissig den Haushalt.

Etikettenschwindel erster Ordnung

In der Schweiz hätte eine derartige Dauerzwangsabgabe keinen Bestand gehabt. Weil sie ein Etikettenschwindel erster Ordnung ist, wäre sie in kürzester Zeit durch eine Volksabstimmung gebodigt worden. Nicht so in Deutschland, wo die Politiker ...

