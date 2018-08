FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.216 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.656 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.147 EUR

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.777 EUR

XTY XFRA US1442851036 CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 0.173 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.147 EUR

XFRA DE000HLB1GH5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.08A/14 0.002 %

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.104 EUR

BG4 XFRA US0678061096 BARNES GRP INC. DL-,01 0.138 EUR

3IZ XFRA US00211V1061 ATA INC. ADR/2 DL-01 5.181 EUR

NYVC XFRA TH0530010R14 CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1 0.005 EUR

WOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 0.340 EUR

4FZ XFRA MX01ME050007 MEXICHEM S.A.B. DE C.V.

WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO. 0.055 EUR

CHH XFRA BMG2178K1009 CK INFRASTRUCTUR.HLD.HD 1 0.075 EUR

7GE XFRA SG2F24986083 GEO ENERGY RESOURCES LTD 0.006 EUR

IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR

KYW XFRA BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD-10 0.010 EUR

EBZ XFRA BMG2109G1033 CHINA GAS HLDGS HD-,01 0.030 EUR

PGZ XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD 0.035 EUR

GWA XFRA AU000000GWA4 GWA GROUP LTD. 0.060 EUR

CCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.132 EUR

MG3B XFRA BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 0.002 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.086 EUR

0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.005 EUR

QMBN XFRA SG2E73981531 Q+M DENTAL GROUP SING.LTD 0.003 EUR

MQR1 XFRA SG1BA2000002 MULTI-CHEM LTD 0.007 EUR

9Z6 XFRA KYG0501C1006 AP RENTALS HLGDS LTD -001

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.432 EUR

1XRN XFRA TH6838010R15 STAR PETR.RE.-NVDR-BA6,92 0.016 EUR

QRL XFRA AU000000AZJ1 AURIZON HLDGS LTD 0.082 EUR

GE8 XFRA AU000000GXL9 GREENCROSS LTD 0.035 EUR