EVOTEC UND CENTOGENE GEHEN GLOBALE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT FÜR WIRKSTOFFFORSCHUNGSSPROJEKTE IM BEREICH SELTENE GENETISCHE ERKRANKUNGEN EIN DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Sonstiges EVOTEC UND CENTOGENE GEHEN GLOBALE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT FÜR WIRKSTOFFFORSCHUNGSSPROJEKTE IM BEREICH SELTENE GENETISCHE ERKRANKUNGEN EIN 27.08.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. EVOTEC UND CENTOGENE GEHEN GLOBALE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT FÜR WIRKSTOFFFORSCHUNGSSPROJEKTE IM BEREICH SELTENE GENETISCHE ERKRANKUNGEN EIN - GEMEINSAME WIRKSTOFFFORSCHUNGSPROJEKTE KOMBINIEREN CENTOGENES PATIENTENZUGANG UND BIOMARKER-EXPERTISE MIT EVOTECS FÜHRENDER IPSC-PLATTFORM Hamburg und Rostock, Deutschland, 27. August 2018: Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass CENTOGENE AG, ein Unternehmen, das bei der genetischen Entschlüsselung seltener Krankheiten für Patienten, Kliniker und pharmazeutische Partner weltweit führend ist, und Evotec eine globale strategische Vereinbarung für gemeinsame Wirkstoffforschungsprojekte eingegangen sind. Innerhalb dieser Projekte sollen Substanzen für die Behandlung seltener genetischer Erkrankungen entwickelt werden. Evotec und CENTOGENE haben die Zusammenarbeit initiiert, um eine strategische Plattform für die Erforschung und Entwicklung neuer niedermolekularer Substanzen zur Behandlung erblicher Stoffwechselerkrankungen aufzubauen. Die Partnerschaft verbindet Evotecs führende Plattform für induzierte pluripotente Stammzellen ("iPSC"-Plattform) und ihre umfangreichen Wirkstoffforschungsressourcen mit CENTOGENEs einzigartigen medizinischen und genetischen Erkenntnissen. Insbesondere die detaillierten Genotyp-Phänotyp-Daten ermöglichen eine beschleunigte Biomarker-Entwicklung basierend auf patienteneigenen Primärzellen. Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Die Zusammenarbeit von Evotec und CENTOGENE zielt auf die Entwicklung iPSC-basierter, patientenabgeleiteter Krankheitsmodelle und geeigneter Biomarker für seltene genetische Erkrankungen ab. Die ideale Kombination aus sich perfekt ergänzenden Plattformen und Unternehmen bietet das Potenzial, ein neues Kapitel in der Überführung präklinischer Entwicklung in einen klinischen Kontext aufzuschlagen." "Die Identifizierung und Entwicklung innovativer niedermolekularer Substanzen zur Behandlung seltener Erbkrankheiten ist eine besondere Herausforderung, weil es weder adäquate Zellmodelle noch spezifische Biomarker gibt, um die verschiedenen Krankheiten zu beobachten. Durch die innovative Zusammenarbeit von Evotec und CENTOGENE können wir die Entwicklung neuer Wirkstoffe beschleunigen. CENTOGENE engagiert sich dafür, gemeinsam mit seinen Partnern jede Möglichkeit zu nutzen, um neue Wege zu finden, den Patienten und ihren Familien zu helfen", sagte Dr. Arndt Rolfs, CEO von CENTOGENE. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. ÜBER CENTOGENE CENTOGENE setzt auf genetische Ansätze, um die Lebensqualität von Patienten mit seltenen genetischen Krankheiten zu verbessern. Wir erreichen dies durch das Wissen aus unseren weltweiten diagnostischen Dienstleistungen, die globale Diversität, die weltweit führende proprietäre Plattform für die Interpretation des menschlichen Genoms CentoMD(R) und Lösungen für Pharmaunternehmen bei der Entwicklung lebensverändernder Arzneimittel für seltene Leiden, sogenannter "Orphan Drugs", einschließen. Als eines der diversifiziertesten und größten Gentest-Unternehmen der Welt, widmet sich CENTOGENE der Transformation genetischer Wissenschaft in Lösungen und Hoffnung für Patienten und ihre Familien. www.centogene.com; www.centoMD.com. ÜBER EVOTEC AG Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und unsere mehr als 2.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. 