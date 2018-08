TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen folgen am Montag ihren US-Pendants nach oben. An der Wall Street hatten zum Wochenschluss sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite Allzeithochs markiert. Auslöser der guten Stimmung an den US-Börsen wie auch an denen in Asien waren die richtigen Worte von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell auf dem geldpolitischen Symposium in Jackson Hole. Powell verteidigte den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, betonte aber zugleich, es gebe derzeit weder klare Anzeichen für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate über das Fed-Ziel von 2 Prozent hinaus noch ein erhöhtes Risiko einer Überhitzung. Damit zerstreute Powell Sorgen am Markt, die Fed könnte die geldpolitischen Zügel angesichts der brummenden US-Konjunktur schneller als zuletzt prognostiziert anziehen.

Händler sprechen von einer taubenhaften Haltung in Bezug auf die Inflationsentwicklung. Wie schon in den USA neigt der Dollar daher zur Schwäche, viele asiatische Währungen legen im Gegenzug zu. Auch am Aktienmarkt kommen die Worte positiv an. China hat den Referenzkurs des Renminbi 0,3 Prozent höher gefixt zum Greenback. Zugleich teilte die chinesische Notenbank mit, den Einfluss des Marktes auf die Kursbestimmung durch Anwendung eines bestimmten Faktors reduziert zu haben. Auch der japanische Yen legt zum Dollar zu. Die US-Devise sinkt auf 111,08 Yen nach Wechselkursen um 111,46 Yen zur gleichen Zeit am Freitag, damit erholt sich der Dollar aber schon wieder etwas von seinen Tiefständen.

China-Börsen vorn

Angeführt von deutlichen Aufschlägen im Stahlsektor steigt der Nikkei-225 um 0,9 Prozent auf 22.806 Punkte. Kobe Steel klettern um 1,7 Prozent, Sumitomo Metal um 1,1 Prozent und Aichi Steel um 1,7 Prozent. Exportwerte wie Toyota steigen trotz der Yenstärke um 2,0 Prozent. Besonders fest zeigen sich die chinesischen Börsen: In Hongkong steigt der HSI um 2,1 Prozent, in Schanghai der Composite um 1,4 Prozent. Positiv wird in China der steigende Renminbi gewertet, der zuletzt unter dem festen Dollar und der Erwartung steigender US-Zinsen gelitten hatte. Zwar bekräftigte Powell die US-Zinspolitik, aber er nahm zugleich Sorgen vor einer strafferen Gangart der Federal Reserve. Das Indexschwergewicht Tencent legt in Hongkong um 1,4 Prozent zu.

In Australien legt der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent zu. Angesichts der politischen Turbulenzen rechnen Marktbeobachter mit Neuwahlen, allerdings nicht in Kürze. Die Analysten der Citigroup erwarten einen Wahlgang nicht vor Mai 2019. Die australische Außenministerin Julie Bishop war am Wochenende zurückgetreten. Zuvor war Scott Morrison zum neuen Premierminister Australiens bestimmt worden. Der Abstimmung war ein parteiinterner Machtkampf vorausgegangen.

Unter den Einzelwerten steigen Guangzhou Auto 6,7 Prozent. Händler sprechen von Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen und erklären die Kursaufschläge mit der Eindeckung von Leerverkaufspositionen, nachdem die Aktie bislang im laufenden Jahr 42 Prozent eingebüßt hat. Die Wettbewerbertitel von Brilliance gewinnen 10,6 Prozent. Das Unternehmen hat ebenfalls am Freitag nachbörslich Geschäftszahlen vorgelegt. Anleger erfreut aber mehr die Aussage, dass mögliche Verkaufserlöse aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit BMW als Sonderdividende ausgeschüttet werden sollen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.266,20 +0,30% +3,32% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.800,23 +0,88% +0,16% 08:00 Kospi (Seoul) 2.301,20 +0,35% -6,74% 08:00 Schanghai-Comp. 2.768,40 +1,43% -16,31% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.243,09 +2,06% -7,49% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.234,24 +0,66% -5,58% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.811,40 +0,16% +0,66% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 09:55 % YTD EUR/USD 1,1618 -0,0% 1,1622 1,1561 -3,3% EUR/JPY 129,09 -0,2% 129,36 128,77 -4,6% EUR/GBP 0,9040 -0,1% 0,9046 0,9010 +1,7% GBP/USD 1,2852 +0,0% 1,2846 1,2833 -4,9% USD/JPY 111,10 -0,2% 111,31 111,38 -1,3% USD/KRW 1114,46 -1,0% 1114,46 1118,68 +4,4% USD/CNY 6,8070 -1,0% 6,8070 6,8820 +4,6% USD/CNH 6,8022 -0,0% 6,8028 6,8762 +4,4% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7323 -0,1% 0,7332 0,7279 -6,3% NZD/USD 0,6690 -0,1% 0,6694 0,6645 -5,8% Bitcoin BTC/USD 6.730,95 +0,2% 6.719,31 6.557,57 -50,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,68 68,72 -0,1% -0,04 +17,0% Brent/ICE 75,80 75,82 -0,0% -0,02 +18,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,64 1.206,06 +0,0% +0,58 -7,4% Silber (Spot) 14,86 14,82 +0,3% +0,04 -12,3% Platin (Spot) 792,25 791,00 +0,2% +1,25 -14,8% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,3% +0,01 -18,9% ===

