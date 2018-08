Zu Verdanken ist es den Spielerverkäufen: Die Erlöse stiegen im Geschäftsjahr 2017/18 um fast ein Drittel auf 536 Mio. Euro. Allein 222,7 Mio. Euro kamen aus dem Transfergeschäft, fast drei Mal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Zwar setzte der BVB auch mit Werbung etwas mehr um, in anderen Bereichen wie Spielbetrieb, TV-Vermarktung und Merchandising gingen die Erlöse aber zurück. Nun will man den Verein unabhängiger vom Transfergeschäft machen: Bis 2025 nimmt er Umsätze von 500 Mio. Euro ins Visier - zusätzlich zu Spielertransfers.



Im Geschäftsjahr 2017/18 verkaufte der BVB alleine mit Ousmane Dembele und Pierre Emerick Aubameyang zwei Top-Spieler. Der operative Gewinn (Ebitda) erhöhte sich nach vorläufigen Berechnungen um fast 71 % auf 126,6 Mio. Euro. Seinen Eignern will der BVB eine Dividende von sechs Cent je Aktie zahlen.



