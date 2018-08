ExxonMobil war im Laufe der Jahre ein Segen für die langfristigen Investoren, wobei die Aktie über 3.000 % Rendite brachte. Das Unternehmen blickt auch auf eine lange Erfolgsgeschichte bei der Dividende zurück, die bis zum Jahr 1911 zurückgehen. Die Dividende wurde die letzten 35 Jahre um durchschnittlich 6,3 % jährlich angehoben. In jüngster Zeit ist das Unternehmen jedoch in Schwierigkeiten geraten, und die Aktie ist von ihrem Fünfjahreshoch um 32 % gefallen. Die Volatilität der Ölpreise in den letzten Jahren und die jüngsten Probleme in der Produktion haben die Aktie auf ein Fünfjahrestief gedrückt und damit die Rendite auf über ...

