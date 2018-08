DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Summer Bank Holiday geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Franz Haniel & Cie. GmbH, Metros größter Einzelaktionär, hat ihren Anteil am Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler reduziert. Darüber hinaus hat der langjährige Aktionär über eine Call-Option den vollständigen Ausstieg vorbereitet. Über die Tochter Haniel Finance Deutschland GmbH hat das Family-Equity-Unternehmen 7,3 Prozent der Metro Stammaktien an die EP Global Commerce GmbH verkauft. EP hat eine Call-Option für weitere bis zu 15,2 Prozent der ausgegebenen Stammaktien erworben, teilte Haniel mit. Haniel hält insgesamt 22,5 Prozent an Metro. Der Vertrag wurde am Freitag unterzeichnet. Beide Parteien haben Stillschweigen über den vereinbarten Kaufpreis vereinbart. Auf Basis des Schlusskurses von Freitag hat die Beteiligung von 7,3 Prozent nach Dow-Jones-Berechnungen einen Wert von etwas mehr als 300 Millionen Euro, die gesamte Beteiligung von 22,5 Prozent ist knapp 1 Milliarde Euro wert. Ein Haniel-Sprecher wollte keine Angaben machen zur Größenordnung des Transaktionserlöses oder zum Zeitraum, in dem die Call-Option gezogen werden kann. EP Global Commerce (EPGC) ist eine Erwerbsgesellschaft der beiden tschechischen Unternehmer und Investoren Patrik Tkac und Daniel Kretinsky. Nach Haniel ist die Meridian-Stiftung mit rund 14,2 Prozent der zweitgrößte Aktionär, gefolgt von Metro Consumer Electronics mit knapp 10 Prozent und der Beisheim Holding mit rund 6,6 Prozent. Metro ist für Haniel eine Finanzbeteiligung, keine strategische Beteiligung. Die Beteiligung von Haniel an Ceconomy, knapp 23 Prozent, bleibt von dieser Transaktion unberührt, teilte Haniel mit.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 101,9 zuvor: 101,7 Lagebeurteilung PROGNOSE: 105,2 zuvor: 105,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 98,5 zuvor: 98,2 - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.883,80 0,25 Nikkei-225 22.826,81 1,00 Schanghai-Composite 2.771,76 1,55 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.394,52 0,23 DAX-Future 12.398,00 0,33 XDAX 12.402,83 0,33 MDAX 26.832,76 0,20 TecDAX 2.982,60 0,68 EuroStoxx50 3.427,44 0,24 Stoxx50 3.069,10 -0,05 Dow-Jones 25.790,35 0,52 S&P-500-Index 2.874,69 0,62 Nasdaq-Comp. 7.945,98 0,86 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,13% 0

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,62 -0,62 0,00 Deutschland 10 Jahre 0,34 0,34 -0,09 USA 2 Jahre 2,62 2,63 0,73 USA 10 Jahre 2,81 2,82 0,40 Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,09 0,10 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Wiederaufnahme der Rekordjagd an Wall Street stützt die Stimmung auch für europäische Aktien. Weil nach der Nasdaq nun auch der S&P-500 neue Höchstmarken gesetzt hat, dürfte der DAX die Oberkante der Widerstände unterhalb der 12.450er Marke zumindest testen, heißt es am Markt. "US-Anleger dürften in europäische Value-Aktien diversifizieren, unter anderem in Öl-Aktien und Banken", sagt ein Fondsmanager. Nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitag dem Markt die Angst vor einem zu schnellen Straffen der US-Geldpolitik genommen hatte, geht es auch in Asien kräftig aufwärts. Dabei profitieren die Schwellenländer von einem etwas schwächeren Dollar. Am Vormittag könnte der ifo-Index für zusätzliche Impulse sorgen. Allerdings dürften die Umsätze zunächst noch vergleichsweise dünn bleiben. Grund ist der Feiertag in London, der das Geschäft in Europa bremsen dürfte. Im Blick steht auch die Türkei. Nachdem Banken und Börsen des Landes in den vergangenen Tagen wegen des islamischen Opferfests geschlossen waren, warten Marktteilnehmer nun darauf, ob die Lira wieder unter Druck gerät. Aktuell liegt der Dollar wenig verändert an der Marke von 6 Lira.

Rückblick: Etwas Unterstützung kam am Nachmittag von der positiven Eröffnung der Wall Street. Dass die Handelsgespräche zwischen China und den USA ergebnislos beendet wurden, wurde angesichts der geringen Erwartungshaltung nicht als Belastungsfaktor empfunden. Im Aktienhandel standen die Rohstoffwerte an der Spitze. Sie gewannen im Schnitt 1,5 Prozent. Öl- und Gaswerte legten um 0,9 Prozent zu. Autowerte erholten sich von den jüngsten teils kräftigen Verlusten nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von Continental - für den Sektor ging es um 0,6 Prozent nach oben.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Die Musik spielte eher in der zweiten Reihe: CTS Eventim erholten sich im MDAX von den Vortagesverlusten und schlossen 7,4 Prozent höher. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die wirtschaftlichen Folgen des ungünstigen Urteils des Bundesgerichtshofs nur gering. Laut dem Urteil ist die von CTS erhobene pauschale "Servicegebühr" von 2,50 Euro für Eintrittskarten zum Selbstausdrucken unzulässig. Das Urteil hatte die Aktie am Donnerstag zunächst unter Druck gebracht. Wacker Chemie schlossen nach den Kaufempfehlungen von Baader und HSBC 3,4 Prozent höher. Die jüngst schwer gebeutelte Tele-Columbus-Aktie machte nach einer Kurszielerhöhung und einem positiven Kommentar durch Hauck & Aufhäuser einen Sprung um gut 15 Prozent. Im SDAX zogen Hamburger Hafen um 3,7 Prozent an. Die Stimmung für die Aktie wurde gestützt von der Nachricht, dass nach mehreren juristischen Auseinandersetzungen in den kommenden Tagen mit ersten Arbeiten zur Elbvertiefung begonnen werden kann.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Titel der Metro AG wurden 3 Prozent fester gestellt. Die Franz Haniel & Cie. GmbH, Metros größter Einzelaktionär, hatte ihren Anteil reduziert und bereitete den kompletten Ausstieg vor. Die Gesellschaft veräußerte 7,3 Prozent der Metro-Stammaktien an die EP Global Commerce GmbH.

USA / WALL STREET

Freundlich - US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hat die richtigen Worte für Anleger an der Wall Street gefunden. Denn während der Dollar auf Talfahrt ging, legten die Kurse am Aktienmarkt zu. S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten jeweils Allzeithochs. Powell sah er weder klare Anzeichen für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate über das Fed-Ziel von 2 Prozent noch ein erhöhtes Risiko einer Überhitzung. Damit schien Powell Marktsorgen zu zerstreuen, die Fed könnte die geldpolitischen Zügel schneller als zuletzt prognostiziert anziehen. Gestützt wurde diese Sicht auch von schwachen Daten zu langlebigen US-Gütern. Die Geschäftszahlen der HP hatten die Markterwartungen übertroffen. Zudem wurde die Prognose angehoben. Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem die Papiere seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt hatten. Besser als erwartet schnitt Intuit ab. Die Aktie rückte um 2,0 Prozent vor. Mit einem Kurssprung von 15,3 Prozent reagierten Autodesk auf die Quartalszahlen oberhalb der Schätzungen. Arista Networks legten um 9,2 Prozent zu. Die Aktie steigt in den S&P-500 auf. SunTrust stuften Netflix auf "Kaufen" hoch, der Kurs zog um 5,8 Prozent an. Enbridge übernimmt Spectra Energy Partners, die Papiere kletterten um 3,6 Prozent, Enbridge ermäßigten sich dagegen um 1,3 Prozent. Gap übertraf zwar die Marktprognosen, die flächenbereinigten Umsätze in den Flaggschiffläden enttäuschten aber. Die Aktie stürzte um 8,6 Prozent ab. Die Renten stiegen mit den Powell-Aussagen. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten eineinhalb Basispunkte niedriger bei 2,81 Prozent. Mit einer strafferen Gangart der Fed sei angesichts der Worte Powells nicht zu rechnen, so Marktteilnehmer.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.25 Uhr EUR/USD 1,1619 -0,0% 1,1622 1,1625 EUR/JPY 129,08 -0,2% 129,36 129,26 EUR/CHF 1,1432 +0,0% 1,1429 1,1419 EUR/GBR 0,9041 -0,1% 0,9046 0,9040 USD/JPY 111,09 -0,2% 111,31 111,18 GBP/USD 1,2852 +0,0% 1,2846 1,2859 Bitcoin BTC/USD 6.721,42 +0,0% 6.719,31 6.541,25

Die taubenhaft interpretierte Powell-Rede brachte den Dollar auf breiter Front unter Druck. Der ICE-Dollar-Index fiel um 0,5 Prozent. Gebremst wurde der Greenback auch von den jüngsten innenpolitischen Ereignissen in den USA. US-Präsident Donald Trump sah sich nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt. Der Euro stieg auf 1,1626 Dollar, im Tagestief hatte er etwa 1,1530 Dollar gekostet.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,75 68,72 +0,0% 0,03 +17,1% Brent/ICE 75,82 75,82 0% 0,00 +18,1%

Die Ölpreise legten mit dem schwächelnden Dollar zu. Stützend wirkten immer noch die Daten zu den unerwartet deutlich gesunkenen US-Rohölvorräten, hieß es. Daneben profitiere der Ölpreis von den geplanten US-Sanktionen gegen Iran. Diese dürften zur Folge haben, dass die iranischen Ölexporte um 1 Million Barrel pro Tag zurückgehen werden. Zudem sank die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen leicht. WTI stieg um 1,3 Prozent auf 68,72 Dollar, Brent um 1,5 Prozent auf 75,82 Dollar. US-Öl hatte sich in dieser Woche um mehr als 5 Prozent verteuert und machte den höchsten Preissprung seit Juni.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,46 1.206,06 +0,0% +0,40 -7,4% Silber (Spot) 14,85 14,82 +0,2% +0,03 -12,3% Platin (Spot) 792,10 791,00 +0,1% +1,10 -14,8% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,3% +0,01 -18,9%

Für den Goldpreis ging es um 1,6 Prozent auf 1.205 Dollar je Feinunze nach oben - befeuert vom schwachen Dollar. Auch hier stützte der taubenhafte Zungenschlag Powells in Verbindung mit den schwachen Konjunkturdaten. Erstmals seit sieben Wochen wurde Gold auf Wochensicht mal wieder teurer.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

EU-FLÜCHTLINGSKRISE

Im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen hat Italien der EU erneut mit Beitragskürzungen gedroht. "Die Europäische Union hat wieder einmal entschieden, Italien den Rücken zuzukehren", schrieb Vize-Regierungschef Luigi Di Maio auf seiner Facebook-Seite. "Wir sind bereit, die Mittel zu kürzen, die wir der Europäischen Union zahlen."

FRANKREICH

Die französische Regierung hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr gesenkt. Premierminister Edouard Philippe sagte der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche", die Regierung erwarte für 2019 nur noch ein Plus von 1,7 Prozent. Damit setzte er die bisherige Prognose um 0,2 Prozentpunkte herab.

GRIECHENLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat Griechenland zugesichert, dass die Zinserträge der Bundesbank aus den griechischen Staatsanleihen an Athen zurückerstattet werden. Niemand wolle von der griechischen Krise profitieren, sagte Scholz der Samstagsausgabe der Athener Tageszeitung "Ta Nea".

MEXIKO/USA

Die USA und Mexiko stehen offenbar kurz vor einer Einigung im Streit um eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta. "Unser Verhältnis zu Mexiko wird stündlich besser", schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter. Es könne schon "bald" ein "großes Handelsabkommen" mit Mexiko geben. Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo lobte kurz vor Beratungen in Washington Trumps "Optimismus", äußerte sich aber selbst zurückhaltender. Eine Einigung hänge von weiteren Verhandlungen ab.

NORDKOREA

US-Präsident Donald Trump hat eine geplante Reise von Außenminister Mike Pompeo nach Nordkorea abgesagt. Er habe Pompeo gebeten vorerst nicht nach Pjöngjang zu reisen, weil es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gebe", schrieb Trump am Freitag im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

JAPAN

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat seinen Verbleib für weitere drei Jahre im Amt und seine neuerliche Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Aus der Wahl zum Parteivorsitz am 20. September dürfte Abe als Sieger hervorgehen, da er den Großteil der Abgeordneten hinter sich hat.

DEUTSCHE BANK

will laut einem Bericht rund 1.000 Stellen in den Zentralen des Privatkundengeschäftes abbauen. Das wäre etwa jeder fünfte Mitarbeiter des kürzlich mit der Postbank fusionierten Bereiches mit Zentralen an den beiden Standorten Frankfurt und Bonn. Der Großteil der Streichungen ziele darauf ab, Doppelfunktionen zu beseitigen, sagten mit der Sache vertraute Personen Bloomberg.

DEUTSCHE TELEKOM

Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US ist am 20. August Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Hacker konnten sich Zugang zu persönlichen Daten einiger Kunden verschaffen. Auf sensible Informationen sei bei dem Angriff nicht zugegriffen worden, aber Namen, Postleitzahlen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Kontonummer und -art wurden möglicherweise offengelegt. Laut Medienberichten waren zwei Millionen Konten betroffen.

LUFTHANSA

hat den vorletzten Rechtsstreit mit deutschen Klägern wegen des Germanwings-Absturzes im Jahr 2015 beendet, berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post". Lufthansa äußere sich grundsätzlich nicht zu juristischen Verfahren, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

RYANAIR

weist mögliche Entschädigungsforderungen von Reisenden wegen streikbedingter Flugausfälle ab, schreibt das Magazin Wirtschaftswoche. Ryanair-Sprecher Robin Kiely bezeichnete die Forderungen als unbegründet. Ryanair berufe sich auf die EU-Verordnung aus dem Jahr 2004, wonach ein Entschädigungsanspruch der Fluggäste entfällt, wenn die Verspätung oder der Flugausfall außerhalb der Kontrolle der Airline liegen.

TESLA

Der US-Elektroautobauer Tesla bleibt nun doch an der Börse. Er habe dem Verwaltungsrat des Unternehmens bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt, dass der Verbleib an der Börse der "bessere Weg für Tesla" sei, schrieb Konzernchef Elon Musk am Freitag (Ortszeit) in einem Blog-Beitrag.

