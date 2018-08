London (ots/PRNewswire) - Ezoic (https://www.ezoic.com/), ein von Google zertifizierter Publishing-Partner, hat kürzlich Pläne bekannt gegeben, weiter im europäischen Markt für digitales Publishing zu expandieren. Ezoic verfügt seit einigen Jahren über eine Niederlassung in Newcastle und hat zudem kürzlich eine Niederlassung in London eröffnet. Der Personalbestand in Europa ist im letzten Jahr um 450 % gewachsen.



"Digitale Publisher und Inhaber von Websites sehen sich alle sehr ähnlichen Herausforderungen gegenüber, wenn es darum geht, das Umfeld für die Nutzer mit dem Umsatz auszutarieren. Unsere Technikplattform gibt ihnen die Werkzeuge an die Hand, Entscheidungen auf der Grundlage maschinellen Lernens, der Segmentierung von Besuchern und automatisierter Tests zu skalieren. Unsere Plattform stellt für Publisher die beste Möglichkeit zur Steigerung der Werbeeinnahmen dar, dieweil gewährleistet sind, dass die Besucher weiterhin ein gutes Umfeld vorfinden", sagte John Cole, Chief Customer Officer von Ezoic.



Ezoic ist eine End-to-End-Plattform für Publisher, deren Mitgliedschaft und Nutzung kostenlos sind. Ezoic enthält mehr als ein Dutzend unterschiedliche Anwendungen, mit denen Publisher zahlreiche Aufgaben erledigen können, von der Segmentierung von Besuchern durch fortschrittliche künstliche Intelligenz für individuelles Werbeangebot bis zu Werkzeugen, mit denen Websites Geschwindigkeit, Sicherheit und Leistung steigern können.



"Wir haben uns auf das Angebot von Lösungen spezialisiert, mit denen Publisher die veränderliche Komplexität in der Branche automatisch durch Technik verwalten können. Unsere Daten und unser Ruf als Freund der Publisher werden uns ermöglichen, den europäischen Markt mit einem Produkt zu versorgen, für das meines Erachtens nach seit einer Weile Bedarf besteht", sagte Mike McGuire (UK Managing Director).



Ezoic wird am 23. Oktober als wesentlichen Teil der Expansion zusammen mit Google eine Spezialveranstaltung für digitale Publisher und Contentschaffende unter dem Namen Pubtelligence durchführen. Die Veranstaltung findet in der Niederlassung von Google in London statt und steht nur eingeladenen Teilnehmern offen. (https://www.ezoic.com/pubtelligence-london/)



"Wir sind der Überzeugung, dass diese gemeinsame Veranstaltung mit Google die Gelegenheit darstellt, die wir gesucht haben, uns auf dem europäischen Markt vorzustellen. Es wird für Publisher ein Tag voller Informationen (https://www.ezoic.com/pubtelligence-london/) bei Google sein, und wir freuen uns, daran mitzuwirken", sagte John Cole.



Ezoic ist zudem auf der kommenden Digitalkonferenz DMEXCO in Köln (Deutschland) vertreten und wird sich auf dieser Veranstaltung neben Google positionieren. "Ich bin der Meinung, dass es für Publisher höchst hilfreich ist, zu sehen, wer wir sind, und uns persönlich zu begegnen. Die Marke Google hilft dabei, bei Publishern für Vertrauen für unsere Tätigkeit zu sorgen, aber ich bin der Meinung, dass man nach einer Begegnung mit unseren Mitarbeitern wirklich versteht, warum sich so viele Publisher für die Zusammenarbeit mit Ezoic entscheiden", sagte Mike McGuire zum Abschluss.



Informationen zu Ezoic



Ezoic (https://www.ezoic.com/) ist eine preisgekrönte End-to-End-Technikplattform für Publisher. Ezoic ist ein von Google zertifizierter Publishing-Partner mit europäischen Niederlassungen in Newcastle und London (GB) und einer US-Niederlassung in Carlsbad (Kalifornien).



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735218/Pubtelligence_Londo n_Ezoic.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/461011/ezoic_google_partner_logo.jpg



Pressekontakt: Tyler Bishop tbishop@ezoic.com 1- (760) 550-9689