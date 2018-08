DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der US-Elektroautobauer Tesla bleibt nun doch an der Börse. Er habe dem Verwaltungsrat des Unternehmens bei einem Treffen am Donnerstag mitgeteilt, dass der Verbleib an der Börse der "bessere Weg für Tesla" sei, schrieb Konzernchef Elon Musk laut AFP in einem Blog-Beitrag. Der Verwaltungsrat habe dieser Entscheidung zugestimmt. Mit der Mitteilung beendete Musk wochenlange Spekulationen, die den Konzern in Turbulenzen gestürzt hatten. Musk hatte Anfang August überraschend im Kurzbotschaftendienst Twitter verkündet, dass er seinen Konzern von der Börse nehmen wolle. Die Finanzierung dafür sei "gesichert", schrieb er damals. An den Aktienmärkten sorgte die unkonventionelle Ankündigung für Unruhe. Die New Yorker Börse setzte den Handel mit der Tesla-Aktie angesichts der Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens zeitweise aus. Zur Begründung seiner Kehrtwende erklärte Musk jetzt, aufgrund seiner Gespräche mit Aktionären und der Einschätzung durch Finanzberater von Silver Lake, Goldman Sachs und Morgan Stanley sei es "offensichtlich", dass die meisten Anteilseigner Tesla als börsennotiertes Unternehmen bevorzugten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.883,80 +0,25% Nikkei-225 22.818,40 +0,96% Hang-Seng-Index 28.239,32 +2,05% Kospi 2.301,47 +0,36% Schanghai-Composite 2.778,58 +1,80% S&P/ASX 200 6.267,90 +0,33%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Börsen steigen, nachdem an der Wall Street zum Wochenschluss sowohl der S&P-500 als auch der Nasdaq-Composite Allzeithochs markiert hatten. Auslöser der guten Stimmung sind die Worte von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Er nahm Rufen nach einer strafferen Geldpolitik der Fed den Wind aus den Segeln. Händler sprechen von einer taubenhaften Haltung. Wie schon in den USA neigt der Dollar daher zur Schwäche, viele asiatische Währungen legen im Gegenzug zu. Auch am Aktienmarkt kommen die Worte positiv an. China hat den Referenzkurs des Renminbi 0,3 Prozent höher gefixt zum Greenback. Auch der japanische Yen legt zum Dollar zu. Der Dollar erholt sich aber schon wieder etwas von seinen Tiefständen. Angeführt von deutlichen Aufschlägen im Stahlsektor steigt der Nikkei-225. Kobe Steel klettern um 1,7 Prozent, Sumitomo Metal um 1,1 Prozent und Aichi Steel um 1,7 Prozent. Exportwerte wie Toyota steigen trotz Yenstärke um 2,0 Prozent. Besonders fest zeigen sich die chinesischen Börsen: Positiv wird in China der steigende Renminbi gewertet, der zuletzt unter dem festen Dollar und der Erwartung steigender US-Zinsen gelitten hatte. Das Indexschwergewicht Tencent legt in Hongkong um 1,4 Prozent zu. Der australische Aktienmarkt hinkt etwas hinterher. Angesichts der politischen Turbulenzen rechnen Marktbeobachter mit Neuwahlen, allerdings nicht in Kürze. Unter den Einzelwerten steigen Guangzhou Auto um 6,7 Prozent. Händler sprechen von Halbjahreszahlen im Rahmen der Erwartungen und erklären die Kursaufschläge mit der Eindeckung von Leerverkaufspositionen. Die Wettbewerbertitel von Brilliance gewinnen 10,6 Prozent. Das Unternehmen hat ebenfalls Geschäftszahlen vorgelegt. Anleger erfreut aber mehr die Aussage, dass mögliche Verkaufserlöse aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit BMW als Sonderdividende ausgeschüttet werden sollen.

US-NACHBÖRSE

Tesla wurden 0,2 Prozent niedriger gehandelt. CEO Elon Musk hatte mitgeteilt, das Unternehmen nun doch an der Börse zu lassen. Die Nachricht dürfte allerdings zum Handeln im nachbörslichen Geschäft zu spät gekommen sein. Nach ihrem Kurssprung von 15,3 Prozent im regulären Handel marschierten Autodesk um weitere 0,3 Prozent. Die Zweitquartalszahlen des Software-Unternehmens waren oberhalb der Marktschätzungen ausgefallen. Auch Netflix kletterten um 0,4 Prozent weiter. Nach einer Hochstufung durch SunTrust Robinson Humphrey auf "Kaufen" hatte der Kurs des Streamingdienstleisters um 5,8 Prozent angezogen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.790,35 0,52 133,37 4,33 S&P-500 2.874,69 0,62 17,71 7,52 Nasdaq-Comp. 7.945,98 0,86 67,52 15,10 Nasdaq-100 7.485,40 0,97 71,57 17,02 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 610 Mio 620 Mio Gewinner 2.013 1.026 Verlierer 878 1.914 Unverändert 170 134

Freundlich - US-Notenbankgouverneur Jerome Powell hat die richtigen Worte für Anleger an der Wall Street gefunden. Denn während der Dollar auf Talfahrt ging, legten die Kurse am Aktienmarkt zu. S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten jeweils Allzeithochs. Powell sah er weder klare Anzeichen für einen deutlichen Anstieg der Inflationsrate über das Fed-Ziel von 2 Prozent noch ein erhöhtes Risiko einer Überhitzung. Damit schien Powell Marktsorgen zu zerstreuen, die Fed könnte die geldpolitischen Zügel schneller als zuletzt prognostiziert anziehen. Gestützt wurde diese Sicht auch von schwachen Daten zu langlebigen US-Gütern. Die Geschäftszahlen der HP hatten die Markterwartungen übertroffen. Zudem wurde die Prognose angehoben. Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem die Papiere seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt hatten. Besser als erwartet schnitt Intuit ab. Die Aktie rückte um 2,0 Prozent vor. Mit einem Kurssprung von 15,3 Prozent reagierten Autodesk auf die Quartalszahlen oberhalb der Schätzungen. Arista Networks legten um 9,2 Prozent zu. Die Aktie steigt in den S&P-500 auf. SunTrust stuften Netflix auf "Kaufen" hoch, der Kurs zog um 5,8 Prozent an. Enbridge übernimmt Spectra Energy Partners, die Papiere kletterten um 3,6 Prozent, Enbridge ermäßigten sich dagegen um 1,3 Prozent. Gap übertraf zwar die Marktprognosen, die flächenbereinigten Umsätze in den Flaggschiffläden enttäuschten aber. Die Aktie stürzte um 8,6 Prozent ab.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 -0,4 2,61 140,6 5 Jahre 2,71 -0,3 2,72 79,0 7 Jahre 2,77 -1,8 2,79 52,0 10 Jahre 2,81 -1,7 2,83 36,6 30 Jahre 2,96 -2,4 2,98 -11,1

Die Renten stiegen mit den Powell-Aussagen. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten eineinhalb Basispunkte niedriger bei 2,81 Prozent. Mit einer strafferen Gangart der Fed sei angesichts der Worte Powells nicht zu rechnen, so Marktteilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 09:55 % YTD EUR/USD 1,1617 -0,0% 1,1622 1,1561 -3,3% EUR/JPY 129,04 -0,2% 129,36 128,77 -4,6% EUR/GBP 0,9041 -0,1% 0,9046 0,9010 +1,7% GBP/USD 1,2851 +0,0% 1,2846 1,2833 -5,0% USD/JPY 111,03 -0,3% 111,31 111,38 -1,4% USD/KRW 1114,46 -1,0% 1114,46 1118,68 +4,4% USD/CNY 6,8132 +0,1% 6,8070 6,8820 +4,7% USD/CNH 6,8049 +0,0% 6,8028 6,8762 +4,5% USD/HKD 7,8499 -0,0% 7,8499 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7323 -0,1% 0,7332 0,7279 -6,3% NZD/USD 0,6687 -0,1% 0,6694 0,6645 -5,8% Bitcoin BTC/USD 6.736,01 +0,2% 6.719,31 6.557,57 -50,7%

Die taubenhaft interpretierte Powell-Rede brachte den Dollar auf breiter Front unter Druck. Der ICE-Dollarindex fiel um 0,5 Prozent. Gebremst wurde der Greenback auch von den jüngsten innenpolitischen Ereignissen in den USA. US-Präsident Donald Trump sah sich nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt. Der Euro stieg auf 1,1626 Dollar, im Tagestief hatte er etwa 1,1530 Dollar gekostet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,75 68,72 +0,0% 0,03 +17,1% Brent/ICE 75,85 75,82 +0,0% 0,03 +18,2%

Die Ölpreise legten mit dem schwächelnden Dollar zu. Stützend wirkten immer noch die Daten zu den unerwartet deutlich gesunkenen US-Rohölvorräten, hieß es. Daneben profitiere der Ölpreis von den geplanten US-Sanktionen gegen Iran. Diese dürften zur Folge haben, dass die iranischen Ölexporte um 1 Million Barrel pro Tag zurückgehen werden. Zudem sank die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen leicht. WTI stieg um 1,3 Prozent auf 68,72 Dollar, Brent um 1,5 Prozent auf 75,82 Dollar. US-Öl hatte sich in dieser Woche um mehr als 5 Prozent verteuert und machte den höchsten Preissprung seit Juni.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.206,92 1.206,06 +0,1% +0,86 -7,4% Silber (Spot) 14,85 14,82 +0,2% +0,03 -12,3% Platin (Spot) 792,55 791,00 +0,2% +1,55 -14,7% Kupfer-Future 2,71 2,70 +0,3% +0,01 -18,9%

Für den Goldpreis ging es um 1,6 Prozent auf 1.205 Dollar je Feinunze nach oben - befeuert vom schwachen Dollar. Auch hier stützte der taubenhafte Zungenschlag Powells in Verbindung mit den schwachen Konjunkturdaten. Erstmals seit sieben Wochen wurde Gold auf Wochensicht mal wieder teurer.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NAFTA-ABKOMMEN

Die USA und Mexiko stehen offenbar kurz vor einer Einigung im Streit um eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta. "Unser Verhältnis zu Mexiko wird stündlich besser", schrieb US-Präsident Donald Trump auf Twitter. In der alten und neuen mexikanischen Regierung gebe es "einige richtig gute Leute", alle arbeiteten eng zusammen. Es könne also schon "bald" ein "großes Handelsabkommen" mit Mexiko geben.

US-INNENPOLITIK

Ein weiterer Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump will in der Affäre um Schweigegeldzahlungen an zwei mutmaßliche Ex-Geliebte mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Wie US-Medien am Freitag berichteten, handelt es sich um Trumps engen Vertrauten Allen Weisselberg, den langjährigen Finanzdirektor der Trump-Organization.

US-Senator John McCain ist tot. Der Vietnamkriegs-Veteran, der einer der schärfsten innerparteilichen Kritiker von US-Präsident Donald Trump gewesen war, starb am Samstag im Alter von 81 Jahren. McCain gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.

INNENPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Außenministerin Julie Bishop tritt zurück. Sie zog damit die Konsequenzen aus mangelnder Unterstützung innerhalb ihrer Liberalen Partei.

INNENPOLITIK JAPAN

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat seinen Verbleib für weitere drei Jahre im Amt und seine neuerliche Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Er wolle Japan als Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei (LDP) und als Regierungschef drei weitere Jahre führen, sagte er.

INNENPOLITIK IRAN

Inmitten der Wirtschaftskrise hat das iranische Parlament den Wirtschaftsminister abgesetzt. Massud Karbassian verlor eine Vertrauenabstimmung, die live im staatlichen Radio übertragen wurde. Die Abgeordneten werfen Karbassian unter anderem "Ineffizienz und mangelnde Planung" vor. Erst vor wenigen Wochen hatte das Parlament dem Arbeitsminister von Präsident Hassan Ruhani das Vertrauen entzogen und ihn gestürzt. Der Iran kämpft seit Jahren mit hoher Arbeitslosigkeit und steigender Inflation.

ERDBEBEN IRAN

Bei einem Erdbeben in Westen Irans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden verletzt, als das Beben der Stärke 6,0 nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am frühen Sonntagmorgen die Provinz Kermanschah nahe der Grenze zum Irak erschütterte.

SYRIENKRISE

Der iranische Verteidigungsminister Amir Hatami hat der syrischen Staatsführung eine Beteiligung seines Landes am Wiederaufbau nach dem Krieg zugesagt. Syrien befinde sich an einem "sehr wichtigen Wendepunkt" und trete in die "sehr wichtige Etappe des Wiederaufbaus" ein, sagte Hatami bei einem Besuch in Damaskus.

KOREAKRISE

US-Präsident Donald Trump hat eine geplante Reise von Außenminister Mike Pompeo nach Nordkorea abgesagt. Er habe Pompeo gebeten vorerst nicht nach Pjöngjang zu reisen, weil es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel gebe", schrieb Trump auf Twitter.

China hat verärgert auf die Absage der Reise von US-Außenminister Mike Pompeo nach Nordkorea und den Vorwurf der mangelnden Unterstützung bei der Entwaffnung Pjöngjangs reagiert. Peking teilte mit, es habe wegen der Beschuldigungen von US-Präsident Donald Trump eine offizielle diplomatische Beschwerde eingereicht.

