Zürich - Wie die neueste Ausgabe des Credit Suisse Jugendbarometers zeigt, lösen die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Berufsleben auch bei Jugendlichen Verunsicherung aus. Dies ist im Ausland besonders ausgeprägt, wohl weil in der Schweiz das duale Bildungssystem eine gewisse Sicherheit bietet, die in anderen Ländern meist fehlt. Weiter zeigt das Jugendbarometer, dass die Altersvorsorge die grösste Hauptsorge der Schweizer Jugendlichen ist, während Fragen rund um Ausländer, Zuwanderung und Flüchtlinge gegenüber der letzten Umfrage deutlich an Relevanz verloren haben. So wird das Zusammenleben zwischen Jugendlichen und jungen AusländerInnen in der Schweiz als immer harmonischer beurteilt.

In den vergangenen Jahren zeichneten die Resultate des Credit Suisse Jugendbarometers das Bild einer Generation «Digital», die auf die technologischen Veränderungen und Trends grundsätzlich sehr offen und flexibel reagierte. Die diesjährige Umfrage zeigt aber, dass die Jugendlichen die Veränderungen am Arbeitsmarkt - ausgelöst durch die Digitalisierung - auch als Herausforderung, ja teilweise sogar als Bedrohung wahrnehmen. Besonders die befragten Jugendlichen in den USA, Brasilien und Singapur befürchten, dass sie wegen des technologischen Fortschritts künftig keine Stelle mehr haben oder finden werden. Die Schweiz bleibt dabei aber ein Sonderfall: Während sich die 16- bis 25-Jährigen hierzulande durchaus auch mit solchen Fragen auseinandersetzen, befürchten lediglich 34 % (USA: 79 %), dass ihr Job verschwindet.

Trotz Verunsicherung sind die Jugendlichen aber keineswegs orientierungslos, so die Ergebnisse des Credit Suisse Jugendbarometers 2018: Sie möchten sich ständig weiterbilden und sind bereit, Risiken einzugehen. So ist das Unternehmertun - das Gründen einer eigenen Firma - denn auch sehr beliebt. Die Schweizer Jugend zeigt sich allerdings weniger unternehmerisch als ihre Peers in den USA, Brasilien oder Singapur. Während die IT-/Techbranche mit ihrer Start-up-Kultur als beliebtester Arbeitssektor in den USA, Brasilien und Singapur gilt, unterscheiden sich die Präferenzen der Schweizer Jugendlichen auch hier: sie arbeiten lieber im Bildungswesen (56 %), in den Medien (53 %), im Tourismus (50 %) oder der Verwaltung (47 %).

Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts gfs.bern, welches das Credit Suisse Jugendbarometer seit 2010 erhebt: «In der Schweiz haben wir eine hohe gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Bereitschaft für den technologischen Wandel. Die Durchlässigkeit des schweizerischen Bildungssystems ermöglicht das lebenslange Lernen und Adaptieren an die sich verändernden Anforderungen - dies macht es einfacher für die Jugendlichen, mit den schnellen Veränderungen vergleichsweise entspannt umzugehen. Die guten Berufsaussichten führen aber auch dazu, dass die Attraktivität der Selbständigkeit weniger ausgeprägt ist.»

Altersvorsorge bereitet bereits der Jugend Sorgen, aber nur in der Schweiz

In der Schweiz gilt bei den Jugendlichen die AHV neu als Hauptsorge. Somit setzt sich der Trend aus der letztjährigen Ausgabe des Credit Suisse Sorgenbarometers auch klar bei den Jugendlichen fort. Manuel Rybach, Leiter Public Affairs and Policy bei der Credit Suisse: «Bedenkt man, dass die befragten Jugendlichen erst in ungefähr 40 bis 50 Jahren pensioniert werden, so verweist die neue Hauptsorge auf eine bemerkenswerte Weitsicht jüngerer Generationen. Die Abstimmung über die Altersvorsorge beziehungsweise die Debatte darüber scheint die Problematik verstärkt ins Bewusstsein der Jugendlichen gerufen zu haben. Die neue Hauptsorge ist somit wohl auch Ausdruck dafür, dass die Jugendlichen von der Politik nun dringend Lösungen erwarten.»

Die grössten Sorgen der Jugendlichen in den anderen Ländern sind Arbeitslosigkeit (USA und Singapur) und Korruption (Brasilien). Die Altersvorsorge schafft es in keinem der untersuchten Länder ausserhalb der Schweiz in die Top 10.

Die Themen Zuwanderung und Asylfragen nimmt die Schweizer Jugend gegenüber der letzten Umfrage als bedeutend weniger wichtiges Problem wahr. Seit 2010 beschreiben die Schweizer Jugendlichen zudem das Verhältnis zu jungen Ausländern als immer harmonischer. Vor acht Jahren waren dies lediglich 11 %, heute sind es 33 %. In den USA gibt es eine leichte Tendenz in dieselbe Richtung. Solidarität kennzeichnet die Millennials denn auch zunehmend. Die Gleichstellung von Frau und Mann beispielsweise scheint die Jugendlichen in allen Ländern zu beschäftigen.

Gesellschaftliche Veränderungen innerhalb der Gruppe der Millennials einzig auf die Digitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...