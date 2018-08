HID-Lampen bieten für Flutlichtanlagen einen hohen Lichtfluss und eine hohe Lichtqualität. Elektrische und optische Probleme lassen sich mit diesen Lichtquellen (Bild 1) für die Entwickler von Flutlichtanlagen leicht lösen. Es gibt jedoch Anzeichen für einen Wandel hin zu aktuellen und optimierten LEDs und Treiberlösungen.

So hat beispielsweise Signify (vormals Philips Lighting) mit ihrer Installation von LED-Leuchten für das Spielfeld der Ekaterinburg-Arena in Jekaterinburg, eines der Stadien zur Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Rußland, Schlagzeilen gemacht. Im Folgenden betrachtet der Beitrag, welche Faktoren die Umstellung auf LEDs in Flutlichtanlagen für Sporteinrichtungen begünstigt und wie sich eine LED-Leuchte von einer HID-Lampe unterscheidet.

Hohe Kosten beim HID-Austausch

Es gibt zwei gute Gründe, aus denen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...