Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aktienhandel war am Freitag zunächst von Zurückhaltung geprägt, denn Marktteilnehmer haben der Rede von FED-Chef Powell entgegengefiebert, so die Analysten der Helaba. Letztlich habe Powell auf die von US-Präsident Trump geübte Kritik an zu hohen Leitzinsen nicht reagiert und von der Angemessenheit weiterer, wenn auch gradueller Leitzinserhöhungen gesprochen, sollte das starke Wachstum bei Einkommen und Arbeitsplätzen anhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...