Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Symrise von 85 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Aromen- und Duftstoffherstellers scheine das Wachstum und den Marktanteil aggressiv steigern zu wollen, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zulasten der Profitabilität gehe, so habe die operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) in der Vergangenheit doch stets über 20 Prozent gelegen, unterstrich der Experte./ajx/la

Datum der Analyse: 27.08.2018

