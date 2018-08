Die Nordex SE ist ein Windkraftanlagenhersteller mit Sitz in Rostock. Das Unternehmen hat sich auf die Fertigung, Errichtung und Wartung von Windkraftanlagen spezialisiert. Das Unternehmen baut nur Windkraftanlagen an Landstandorten, aber nicht im Offshore-Bereich. Das Hauptprodukt sind Windkraftanlagen die bei geringen Windgeschwindigkeiten im Landesinneren das maximum an Energie produzieren, diese werden Schwachwindanlagen genannt. Solch eine Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...