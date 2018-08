Die Siemens AG ist ein Technologiekonzern mit Doppelsitz in Berlin und München. Der Betrieb ist in 190 Ländern vertreten und zählt weltweit zu den größten Unternehmen der Elektrotechnik und Elektronik. Das Dax notierte Unternehmen hat alleine in Deutschland 125 Standorte und ist laut Forbes Global 2000 das 51 größte Unternehmen der Welt mit einem Börsenwert von 113 Milliarden US-Dollar. Aktuell sorgte ein Bericht über Schlagzeilen, bei dem 20.000 ...

