Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag gemessen an den vorbörslichen Kursen deutlich höher in die neue Woche starten. Ob der Leitindex SMI zum Wochenstart eine klarere Richtung findet als während der letzten paar nahezu bewegungslosen Handelstage, bleibt allerdings abzuwarten. Die Vorgaben aus den USA ...

