Mit einem Marktwert von fast 21 Mrd. € erster Kandidat für die Aufnahme in den DAX und eine Mutfrage, was an der deutschen Börse eher selten ist! Unser Kursgewinn liegt über 430 %. Der Chef persönlich (Markus Braun) setzt die Ziele für 2020 deutlich höher und peilt nun einen Umsatz von 3 Mrd. € an nach 1,5 Mrd. € im vergangenen Jahr, also eine Verdoppelung in drei Jahren. Gleiches gilt für die Gewinnprognose in etwa diesem Umfang. Ein KGV lässt sich seriös nicht rechnen. Wie weit lässt sich diese Erfolgsstory weiterdenken? Online-Zahlungsabwicklungen lassen sich in der Tat in Deutschland/Europarahmen massiv hochrechnen,weil es ein tatsächliches Bedürfnis dafür gibt, grundsätzlich zulasten der Banken. Ob die Sparkassen eine Alternative dazu finden, ist umstritten. Wir folgen den üblichen Euphorierechnungen nicht, aber per 2025 lässt sich ein Volumen in dreifacher Höhe sehr wohl begründen. Also: Trotz der enormen Marktkapitalisierung wenigstens mitfahren? Wernoch nicht dabei ist, spielt wenigstens mit einem kleinen Betrag mit. Dazu gehört freilich auch: WIRECARD ist zurzeit neben AMAZON die am meisten gehandelte Aktie von Kleinaktionären, wie aus der Tagesstatistik von Tradegate zu entnehmen ist. Alle spekulieren darauf, das WIRECARD eine DAX-Aktie wird. Mit der Bestätigung dieser Eingliederunggibt es jedoch saftige Korrekturen, weil Gewinne mitgenommen werden. Bitte kalkulieren Sie mit der bekannten 20-%-Marge als Daumengröße. COVESTRO hat es vorgemacht. In diese Erwartung wurde der Kurs bis 95 € hochgezogen und landete anschließend bei 75 €. In der Beurteilung hatte sich nichts geändert. Mithin: WIRECARD ist ein Investment auf Sicht, aber der Einstieg wird einigermaßen kompliziert wie dargelegt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 34 vom 25.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info