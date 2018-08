Die Commerzbank hat Metro AG angesichts des bevorstehenden Ausstiegs des Familienkonzerns Haniel auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Damit zeichne sich eine neue Ära ab, was für den Handelskonzern und seine Aktionäre positiv sei, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 27.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000BFB0019

AXC0049 2018-08-27/08:57