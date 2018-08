FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Haniel plant auch der Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy die Reduzierung seiner Anteile bzw. den Ausstieg bei Metro. Derzeit führe das Unternehmen laut Mitteilung mit der EP Investment Gespräche über eine mögliche Veräußerung der Beteiligung. Wesentliche Elemente eines potentiellen Anteilskaufvertrags - etwa die mögliche Akquisitionsstruktur oder der Kaufpreis - seien noch in Diskussion. Die Verhandlungen betreffen den gesamten Metro-Anteil über 10 Prozent mit Ausnahme einer Beteiligung von circa 1 Prozent, die Gegenstand steuerlicher Sperrfristen ist, wie die Ceconomy AG weiter mitteilte.

Der zum Verkauf stehende Anteil von 9 Prozent hat einen Wert von knapp 400 Millionen Euro.

Haniel, Metros größter Einzelaktionär, hatte am Freitag mitgeteilt, 7,3 Prozent am Düsseldorfer Groß- und Lebensmitteleinzelhändler an die EP Global Commerce GmbH verkauft zu haben, hinter der zwei tschechische Investoren stehen. Darüber hinaus hat der langjährige Metro-Aktionär, der noch 15,2 Prozent hält, über eine Call-Option den vollständigen Ausstieg vorbereitet.

