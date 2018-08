Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, startete positiv in die neue Handelswoche und so notiert er über 95,20. Dollarindex in der Nähe der 95,00 unterstützt Der Index bleibt um 95,00 unterstützt, wo sich der 55-Tage-SMA und die Unterstützungslinie vom 93,20 Juni Tief befinden. Der Greenback ignoriert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...