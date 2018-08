FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Kursgewinnen sind die deutschen Renten-Futures am Montag auf allen Laufzeiten in die neue Handelswoche gestartet. Die Enstpannung nach den marktfreundlichen Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Freitag sorgen für gute Stimmung in allen Kontrakten. Vor allem die langfristigen Buxl-Futures springen aus ihrem sechstägigen Abwärtstrend um 30 Ticks nach oben.

Der September-Bund-Futures der zehnjährigen Anleihen steigt um 14 Ticks auf 163,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,28 Prozent und das Tagestief bei 163,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 132,26 Prozent.

August 27, 2018 02:35 ET (06:35 GMT)

