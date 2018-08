Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hinter sich. Der DAX kletterte rund 1,5 Prozent nach oben. Am Freitag ging er mit 12.395 Punkten aus dem Handel. Marktidee: TecDAX Der TecDAX befindet sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche kletterte der Technologieindex über wichtige charttechnische Marken. Dabei sprang er rückgerechnet auf den höchsten Stand seit Dezember 2000.