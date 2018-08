Das Papier befindet sich aktuell am Widerstand um 160,00 Euro und sollte in der nächsten Korrektur den Bereich um 150,00 Euro anlaufen. In Folge ist dann mit erneut steigenden Kursen zu rechnen.

Trading-Strategie:

1. Long-Position um 150,00 Euro möglich. Kursziel um 161,00 Euro, Stopp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...