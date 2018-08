Schwyz - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) erzielte im ersten Semester 2018 einen Gewinn von CHF 33.5 Mio. (-3.1%). Gegenüber dem von positiven Einmaleffekten geprägten Rekordgewinn 2017 normalisierte sich somit das Ergebnis im laufenden Jahr. Die Kerngeschäftssparten zeigten sich in robuster Verfassung. Die Bilanzsumme überstieg erstmals die CHF 18 Mrd.-Grenze.

Die Abnahme des Geschäftserfolges um CHF 16.7 Mio. (21.9%) auf 59.4 Mio. ist im Wesentlichen auf den geringeren Übrigen ordentlichen Erfolg und die auf tiefem Niveau höheren Wertberichtigungen zurückzuführen. Dabei standen einem Betriebsertrag von CHF 117.1 Mio. (-6.5%) ein Geschäftsaufwand von CHF 53.3 Mio. (+3.8%) sowie Wertberichtigungen und Abschreibungen von CHF 4.4 Mio. (+6.1%) gegenüber. Mit einer Cost/Income-Ratio I von 44.5% wird die sehr hohe Wirtschaftlichkeit der SZKB dokumentiert.

Zinserfolg auf Vorjahreshöhe

Dank der Geschäftsvolumenzunahme konnte der Brutto-Zinserfolg mit CHF 89.0 Mio. praktisch auf Vorjahreshöhe gehalten werden (30.06.2017: CHF 89.5 Mio.). Aufgrund des weiterhin sehr tiefen Zinsniveaus nahm die Gesamtbankzinsmarge im Vergleich zum Vorjahr von 1.06% auf 1.00% ab. Die Marge auf den Passivzinsprodukten sowie der Strukturbeitrag leiden unter dem aktuellen Zinsgefüge erheblich. An der bewährten, strategischen Bilanzstrukturpositionierung (ALM) wurde festgehalten. So lag die Eigenkapitalsensitivität per Mitte 2018 auf Basis eines Zinsanstiegs um 1%-Punkt bei -2.3%.

Die Kundenausleihungen konnten um beachtliche CHF 614.7 Mio. (4.4%) auf 14'663.3 Mio. erhöht werden, wobei die Hypothekarforderungen CHF 346.7 ...

