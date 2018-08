Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BDI warnt Wirtschaft vor hartem Brexit

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, hat die Wirtschaft vor den Folgen eines harten Brexits gewarnt. "Das Risiko eines harten Brexits wächst von Tag zu Tag", sagte Lang der Rheinischen Post. Jedes Unternehmen sei gut beraten, sich auf dieses Worst-Case-Szenario vorzubereiten. "Neu ist, dass die britische Regierung jetzt selbst vor der Möglichkeit eines harten Brexits warnt. Sie bereitet jetzt ihre Bevölkerung behutsam darauf vor", sagte Lang.

Stegner bringt im Rentenstreit höhere Belastungen für Wohlhabende ins Spiel

Der stellvertretende SPD Bundesvorsitzende Ralf Stegner hat sich für Lohnerhöhungen und höhere Steuern für Gutverdiener ausgesprochen, um das Rentenniveau dauerhaft zu stabilisieren. "Je mehr wir es schaffen, die Menschen in gut bezahlte Arbeit zu bringen, desto voller sind die Rentenkassen und desto weniger brauchen wir das Geld für Sozialtransfers innerhalb der jüngeren Generationen", sagte Stegner der Tageszeitung Die Welt. "Fakt ist, dass die großen Vermögen bei uns zu gut wegkommen. Das muss sich ändern."

Berlin erwägt Einschränkungen für Ausländer beim Immobilienkauf

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), prüft weitreichende Maßnahmen, um die Wohnungsnot in der 3,7-Millionen-Einwohner-Metropole zu bekämpfen. Auf Sympathie stößt bei ihm insbesondere das Vorgehen Neuseelands, ausländischen Käufern den Kauf bestimmter Immobilien zu verbieten. "Wir überlegen das auch", sagte Müller der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Der Finanzsenator erarbeitet gerade Vorschläge, wie man Spekulation mit Wohnraum verhindern kann."

Irans Verteidigungsminister sagt Syrien Beteiligung an Wiederaufbau zu

Der iranische Verteidigungsminister Amir Hatami hat der syrischen Staatsführung eine Beteiligung seines Landes am Wiederaufbau nach dem Krieg zugesagt. Syrien befinde sich an einem "sehr wichtigen Wendepunkt" und trete in die "sehr wichtige Etappe des Wiederaufbaus" ein, sagte Hatami laut dem iranischen Staatsfernsehen Irib bei einem Besuch in Damaskus. Der Minister kündigte "eine Präsenz, eine Beteiligung" Teherans am Wiederaufbauprozess an.

Teilnehmer von Videospiel-Wettbewerb in Florida erschießt zwei Menschen

Bei einem Videospiel-Wettbewerb in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida hat ein Teilnehmer zwei Menschen erschossen, elf weitere verletzt und anschließend sich selbst das Leben genommen. "Es gab drei Tote vor Ort, einer davon ist der Verdächtige, der sich selbst das Leben nahm", sagte Sheriff Mike Williams bei einer Pressekonferenz. Den mutmaßlichen Täter identifizierte der Sheriff als den 24-jährigen David Katz aus Baltimore im Bundesstaat Maryland.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.