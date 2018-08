Baden - Digitale Projekte sind dann erfolgreich, wenn sie mit einer ganzheitlichen Sicht umgesetzt werden. Dies gilt insbesondere für die sich stark in einer digitalen Transformation befindenden Finanz- und Versicherungssektoren.

Indem die Schweizer Experten andrion und Finelay zusammenspannen, profitieren Schweizer Kunden bei der Realisation digitaler Projekte von End-to-End Expertise aus einer Hand.

andrion und Finelay sind markterprobte Experten und gehören in ihren Tätigkeitsfeldern zu den kompetentesten Schweizer Anbietern. Die in Baden ansässige andrion ist eine fachlich, methodisch und technologisch führende Projektagentur. Finelay mit Standorten in Zürich, Rapperswil und Porto ist eine anerkannte Digitalagentur mit den Schwerpunkten Konzeption, Design, Entwicklung und Betrieb von digitalen Lösungen.

Umfassendes Angebot für Finanz- und Versicherungssunternehmen

Nun vereinen die beiden Unternehmen ihre jeweiligen Kompetenzen unter dem Dach einer strategischen Partnerschaft. Finelay komplementiert andrion mit digitaler und technischer Expertise. andrion wiederum ergänzt Finelay mit Architektur-, Beratungs- und Projektkompetenz. Kunden aus den Finanz- und Versicherungssektoren profitieren damit von einer umfänglichen Kompetenz: angefangen bei Beratungs- und Konzeptionsdienstleistungen in den Bereichen Technologie, User Experience, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...