Das Techseminar brachte es auf den Punkt: Die europäische Elektronikindustrie steht vor vielfältigen Herausforderungen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können und konkurrenzfähig zu bleiben.

In Europa produziert die Branche vorrangig Baugruppen und Geräte für industriell anspruchsvolle Anwendungen in mittleren Stückzahlen - höchste Qualität ob im großen oder Mini-Format lautet da die Herausforderung. Auch muss höchste Qualität stets Ziel aller Maßnahmen sein. Wie also lässt sich die Messlatte für Qualität steigern, ohne gleich in Schönheit zu sterben? Für Ersa war das die Motivation, zum Techseminar "Design for Manufacturing aus Sicht der Löttechnik" Hauptstandort einzuladen.

Das zweitägige Seminar beleuchtete wichtige Aspekte der Baugruppenfertigung, die als Standards zu etablieren seien, um eine hohe Qualität in einem kosteneffizienten Rahmen zu erzielen. Der Bogen der Vorträge spannte sich von CAD-Konstruktion über Leiterplattentechnologie und Bauteile bis hin zu Produktionsprozessen - thematisiert wurden dabei etwa die komplexen Wechselwirkungen von Leiterplattenlayout und Lötstellenqualität ebenso wie Qualitätssicherung und die Rückverfolgbarkeit von Prozessparametern (Traceability).

Ziel des Seminars war es, die Einflüsse einzelner Arbeitsschritte auf die Fertigbarkeit und Zuverlässigkeit elektronischer Baugruppen in Konstruktion, Fertigung und Prüfung aufzuzeigen. Vor allem jedoch sollten die Abhängigkeiten einzelner Teilprozesse herausgestellt werden, ...

