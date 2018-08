Die Commerzbank hat Metro AG angesichts des bevorstehenden Ausstiegs des Familienkonzerns Haniel auf "Hold" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Damit zeichne sich eine neue Ära ab, was für den Handelskonzern und seine Aktionäre positiv sei, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 27.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-08-27/09:37

ISIN: DE000BFB0019