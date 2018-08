Hier geht's zum Video

Die Stimmung an den Märkten hat sich sichtlich aufgehellt. In den USA erreichten der S&P 500 und der Nasdaq neue Rekordstände. Das wirkt sich heute auch auf den DAX aus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Amazon, Volkswagen, Dt. Börse und Continental. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.