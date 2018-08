Zwei Reuters-Reporter sollen sich illegal geheime staatliche Dokumente beschafft haben. Das Urteil gegen soll nun am 3. September verkündet werden.

In Myanmar ist das Urteil gegen zwei inhaftierte Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters am Montag um eine Woche vertagt worden. Das Gericht in der ehemaligen Hauptstadt Rangun begründete dies am Montag mit einer Erkrankung des Vorsitzenden Richters.

Den beiden Reportern Kyaw Soe Oo (28) und Wa Lone (31) drohen bis ...

